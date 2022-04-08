Максимально воздух прогреется в Винницкой области. Там синоптики обещают +20...+22 градусов.

Ранее На Драгобрате в Карпатах выпало более 2 метров снега

В других центральных, северных и восточных областях также будет солнечно и тепло. Только в Одессе столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+15 градусов.

Свежим и прохладным воздух будет и в Киеве – +12...+14 градусов. Также прогнозируют дождь и днем, и ночью. Южный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В каких городах также будет падать дождь

Ужгород;

Львов;

Луцк;

Ровно;

Тернополь;

Ивано-Франковск;

Житомир;

Киев;

Чернигов;

Сумы;

Винница;

Черновцы;

Хмельницкий;

Черновцы.

В северных областях синоптики обещают лишь +11...+13 градусов. В западных будет несколько теплее – + 13...+15 градусов. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении.

Прогноз погоды в городах Украины 9 апреля

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +11...+13

Ровно – + 13...+15

Житомир – +14...+16

Винница– + 20...+22

Одесса– + 13...+15

Николаев – +19...+21

Херсон– + 19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – + 11...+13

Сумы – +12...+14

Полтава – +18...+20

Днепр – + 19...+21

Запорожье – +18...+20

Донецк – + 17...+19

Луганск – +18...+20

Харьков – +18...+20

Киев – + 12...+14

Прогноз погоды на 9 апреля / Карта Укргидрометцентра