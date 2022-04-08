Максимально повітря прогріється у Вінницькій області. Там синоптики обіцяють +20...+22 градусів.

Раніше На Драгобраті у Карпатах випало понад 2 метри снігу

В інших центральних, північних та східних областях також буде сонячно та тепло. Лише в Одесі стовпчики термометрів коливатимуться у межах +13...+15 градусів.

Свіжим та прохолодним повітря буде й у Києві – +12...+14 градусів. Також прогнозують дощ і вдень, і вночі. Південний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

У яких містах також падатиме дощ

Ужгород;

Львів;

Луцьк;

Рівне;

Тернопіль;

Івано-Франківськ;

Житомир;

Київ;

Чернігів;

Суми;

Вінниця;

Чернівці;

Хмельницький;

Чернівці.

У північних областях синоптики обіцяють лише +11...+13 градусів. У західних буде дещо тепліше – +13...+15 градусів. Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку.

Прогноз погоди у містах України 9 квітня

Ужгород – +12...+14

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +11...+13

Рівне – +13...+15

Житомир – +14...+16

Вінниця – +20...+22

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +19...+21

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +11...+13

Суми – +12...+14

Полтава – +18...+20

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +18...+20

Харків – +18...+20

Київ – +12...+14



Прогноз погоди на 9 квітня / Карта Укргідрометцентру