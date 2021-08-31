В Кабмине в ответ на запрос 24 канала предоставили информацию о ежемесячной заработной плате Федорова. Данные подали с сентября 2019 года – по август 2021 года.
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Фактически полученная заработная плата
- Сентябрь 2019 года – 42 366,13 гривен;
- Октябрь 2019 года – 41 055 гривен;
- Ноябрь 2019 года – 27 843,35 гривен;
- Декабрь 2019 года – 68 333,85 гривен (в том числе премия – 34 тысячи гривен)
- Январь 2020 года – 27 713,18 гривен;
- Февраль 2020 года – зарплата не начислялась;
- Март 2020 года – 32 911,47 гривен;
- Апрель 2020 года – 58 390,55 гривен (сюда вошла компенсация за неиспользованный отпуск – более чем 55 тысяч гривен)
- Май 2020 года – 39 142,63 гривны. Кроме этого Федоров получил помощь по временной нетрудоспособности за счет Фонда социального страхования – 33 316,28 гривен;
- Июнь 2020 года – 38 020,15 гривен;
- Июль 2020 года – 38 020,15 гривен;
- Август 2020 года – 47 147,07 гривен;
- Сентябрь 2020 года – 44 927,05 гривен;
- Октябрь 2020 года – 37 391,69 гривен;
- Ноябрь 2020 года – 41 587,83 гривны;
- Декабрь 2020 года – 41 659,54 гривны;
- Январь 2021 года – 41 023,71 гривну;
- Февраль 2021 года – 44 299,15 гривен;
- Март 2021 года – 41463,20 гривен;
- Апрель 2021 года – 38 476,98 гривен;
- Май 2021 года – 41 838,09 гривен;
- Июнь 2021 года – 44361,28 гривен;
- Июль 2021 года – 35 220,95 гривен.
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Что известно о работе Федорова в Кабмине
- Федоров возглавлял диджитал-направление во время предвыборной кампании Владимира Зеленского.
- Впоследствии был народным депутатом Украины.
- С августа 2019 года вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины.
- Самый молодой министр в истории Украины.
- Инициатор сервиса государственных услуг Дия.