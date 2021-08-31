У Кабміні у відповідь на запит 24 каналу надали інформацію про щомісячну заробітну плату Федорова. Дані подали з вересня 2019 року – по серпень 2021 року.
Варто прочитати Сума у мільйонах: скільки Баканов заробив за 2 роки у СБУ
Фактично отримана заробітна плата
- Вересень 2019 року – 42 366,13 гривні;
- Жовтень 2019 – 41 055 гривень;
- Листопад 2019 – 27 843,35 гривні;
- Грудень 2019 року – 68 333,85 гривні (в тому числі премія – 34 тисячі гривень);
- Січень 2020 року – 27 713,18 гривні;
- Лютий 2020 року – зарплата не нараховувалась;
- Березень 2020 року – 32 911,47 гривні;
- Квітень 2020 року – 58 390,55 гривні (сюди увійшла компенсація за невикористану відпустку – понад 55 тисяч гривень);
- Травень 2020 – 39 142,63 гривні. Окрім цього Федоров отримав допомогу
- з тимчасової непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування – 33 316,28 гривні;
- Червень 2020 – 38 020,15 гривні;
- Липень 2020 – 38 020,15 гривні;
- Серпень 2020 року – 47 147,07 гривні;
- Вересень 2020 року – 44 927,05 гривні;
- Жовтень 2020 – 37 391,69 гривні;
- Листопад 2020 – 41 587,83 гривні;
- Грудень 2020 – 41 659,54 гривні;
- Січень 2021 – 41 023,71 гривні;
- Лютий 2021 – 44 299,15 гривні;
- Березень 2021 – 41463,20 гривні;
- Квітень 2021 – 38 476,98 гривні;
- Травень 2021 – 41 838,09 гривні;
- Червень 2021 – 44361,28 гривні;
- Липень 2021 – 35 220,95 гривні.
Читайте також У більш ніж 90% декларацій НАЗК виявила правопорушення, – Опендатабот
Що відомо про роботу Федорова у Кабміні
- Федоров очолював діджитал-напрямок під час передвиборчої кампанії Володимира Зеленського.
- Згодом був народним депутатом України.
- З серпня 2019 року віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України.
- Наймолодший міністр в історії України.
- Ініціатор сервісу державних послуг Дія.