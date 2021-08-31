У Кабміні у відповідь на запит 24 каналу надали інформацію про щомісячну заробітну плату Федорова. Дані подали з вересня 2019 року – по серпень 2021 року.

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Фактично отримана заробітна плата

Вересень 2019 року – 42 366,13 гривні;

Жовтень 2019 – 41 055 гривень;

Листопад 2019 – 27 843,35 гривні;

Грудень 2019 року – 68 333,85 гривні (в тому числі премія – 34 тисячі гривень);

Січень 2020 року – 27 713,18 гривні;

Лютий 2020 року – зарплата не нараховувалась;

Березень 2020 року – 32 911,47 гривні;

Квітень 2020 року – 58 390,55 гривні (сюди увійшла компенсація за невикористану відпустку – понад 55 тисяч гривень);

Травень 2020 – 39 142,63 гривні. Окрім цього Федоров отримав допомогу

з тимчасової непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування – 33 316,28 гривні;

Червень 2020 – 38 020,15 гривні;

Липень 2020 – 38 020,15 гривні;

Серпень 2020 року – 47 147,07 гривні;

Вересень 2020 року – 44 927,05 гривні;

Жовтень 2020 – 37 391,69 гривні;

Листопад 2020 – 41 587,83 гривні;

Грудень 2020 – 41 659,54 гривні;

Січень 2021 – 41 023,71 гривні;

Лютий 2021 – 44 299,15 гривні;

Березень 2021 – 41463,20 гривні;

Квітень 2021 – 38 476,98 гривні;

Травень 2021 – 41 838,09 гривні;

Червень 2021 – 44361,28 гривні;

Липень 2021 – 35 220,95 гривні.

Зверніть увагу! Таким чином, за 2 роки роботи в уряді Михайло Федоров заробив 946 тисяч 509 гривень. Цікаво, що у відповіді на запит 24 каналу СБУ оприлюднило зарплату свого голови Івана Баканова. Він отримав за цей самий період понад 2,5 мільйона в українській валюті.

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Що відомо про роботу Федорова у Кабміні