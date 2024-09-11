Подробнее о 2 вероятных сценариях в эфире 24 Канала рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Добавим, что премьер-министр Денис Шмыгаль уже назвал грядущий отопительный сезон самым тяжелым.

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Александр Харченко допускает 2 сценария в осенне-зимний период:

при температуре 0 – 5 градусов ограничения потребления электроэнергии будут колебаться в пределах от 4 до 6 часов в сутки;

при температуре 10 градусов мороза отключения света будут варьироваться от 12 до 14 часов в сутки.

Если температура 10 – 15 градусов с отметкой минус будет держаться подряд около двух – трех недель, это будет довольно сложным испытанием для нас,

– предположил директор Центра исследований энергетики.

Критическая инфраструктура будет работать при любых сценариях. Отопление и вода будут. Однако жителям многоэтажек нужно позаботиться о резервном питании для насосов. Поскольку выше 7 – 10 этажей вода и отопление могут не подниматься.