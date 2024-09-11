Детальніше про 2 імовірних сценарії в етері 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Додамо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль уже назвав прийдешній опалювальний сезон найважчим.

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Олександр Харченко допускає 2 сценарії в осінньо-зимовий період:

за температури 0 – 5 градусів обмеження споживання електроенергії коливатимуться в межах від 4 до 6 годин на добу;

за температури 10 градусів морозу відключення світла будуть варіюватися від 12 до 14 годин на добу.

Якщо температура 10 – 15 градусів з позначкою мінус триматиметься поспіль близько двох – трьох тижнів, це буде доволі складним випробуванням для нас,

– припустив директор Центру досліджень енергетики.

Критична інфраструктура працюватиме за будь-яких сценаріїв. Опалення та вода будуть. Однак мешканцям багатоповерхівок потрібно потурбуватися про резервні живлення для помп. Оскільки вище 7 – 10 поверхів вода та опалення можуть не підійматися.