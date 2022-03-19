Число погибших героев экстренной службы 19 марта озвучил пресс-секретарь ГСЧС Александр Хорунжий. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Общественный вещатель.

Накануне Из-за обстрела в пригороде Запорожья погиб спасатель Евгений Донец

ГСЧС всегда помнит о своих героях

Пресс-офицер рассказал, что также есть раненые спасатели. Однако сколько пожарных пострадали – не уточнил.

Всех раненых и родных погибших мы не оставляем. Они получают помощь и от ГСЧС, и общую от государства,

– акцентировал Хорунжий.

Также он рассказал об увеличении нагрузки на службу. В настоящее время ГСЧС должна заниматься не только спасением пострадавших в результате боевых действий. Также люди начали активно выжигать траву на полях.

Чиновник призвал этого не делать, ведь такая опрометчивость не только убивает животных и загрязняет воздух, но и представляет значительную опасность. Чтобы не допустить лесных пожаров, пожарные вынуждены работать практически на 2 фронта.

Заметьте – Мы спасаем, а нас убивают! – видео от ГСЧС