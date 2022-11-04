5 февраля 1958 года Манчестер Юнайтед сыграл выездной поединок против Црвены Звезды в Кубке европейских чемпионов. МЮ потерял преимущество в три гола, но удержал ничью 3:3. Тот поединок в сербском Белграде, к сожалению, стал последним для большинства футболистов манчестерской команды.

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Трагическая дата для семьи МЮ

6 февраля 1958-й... День, ставший одним из самых ужасных в клубной истории "красных дьяволов". 24 канал совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает историю легендарного Бобби Чарльтона, висевшего на волоске между жизнью и смертью.

Самолет с английской командой вместе с болельщиками возвращался домой. По дороге нужно было остановиться на дозаправку в Мюнхене. Эта остановка стала роковой для футбольной семьи под названием МЮ.

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Пилоты дважды пытались поднять самолет в воздух. Но из-за вьюги в Германии все было безрезультатно. Тогда персонал попросил всех присутствующих покинуть самолет и вернуться в аэропорт, пока осмотрят самолет.

Третья попытка была… Но была она трагической. Самолет не набрал нужной скорости из-за "каши" на взлетной полосе. Он протаранил ограждение в конце полосы и влетел крылом в находящийся неподалеку дом. Из 44 человек, находившихся на борту, выжил только 21 человек, а 23 человека, к сожалению, погибли: почти все во время аварии, только один по дороге в больницу, а двоих не удалось спасти медикам уже в госпитале.

Среди "родившихся в рубашке" стал Бобби Чарльтон. Его вместе с креслом выбросило чуть дальше от разбитого самолета.

Бобби получил ранение головы и серьезный шок. Чарльтон был первым, кого выписали из больницы после авиакатастрофы, в которой погибли 7 его одноклубников.



Фанаты почтили память погибших футболистов МЮ / Фото Getty Images

Голевой дебют Чарльтона после авиакатастрофы

Решение вернуться в футбол 20-летнему Бобби далось сложно. Но жить без любимого дела жизни Чарльтон долго не мог.

Его впервые вызвали в сборную Англии, получившую настоящего футбольного бриллианта в атакующей линии. 19 апреля 1958 года в дебютной игре Чарльтон отличился невероятным голом и принес "трем львам" победу со счетом 4:0.

Далее футбольная карьера Бобби стремительно набирала обороты. В национальной команде он стал одним из лидеров атаки.

ЧМ-1966 – глоток свежего воздуха в выступах за сборную

1966 стал триумфальным для сборной Англии и Чарльтона. Казалось, что только 8 лет назад жизнь Бобби висела на волоске, как уже он стал чемпионом мира.

На домашнем чемпионате мира Бобби дирижировал командой в центре поля. Однако о голах Чарльтон тоже не забывал. Дубль в ворота Португалии вывел Англию в финал ЧМ-1966. В решающей битве англичане сошлись с Германией и по итогам дополнительного времени получили трофей и звание чемпионов мира (4:2).

Это достижение позволило Чарльтону стать лучшим футболистом Европы и получить "Золотой мяч".



Именная футболка Бобби Чарльтона / Фото Getty Images

ЧМ-1970, в котором Англия вылетела на стадии четвертьфинала, стал последним в карьере легендарного нападающего, решившего повесить бутсы на гвоздь в выступлениях за национальную команду.

Любопытно! За сборную Англии Чарльтон отыграл 106 матчей, в которых забил 49 голов и сделал только одну результативную передачу.

На клубном уровне Бобби поиграл еще 9 лет и стал болельщиком МЮ и сборной Англии в 1979 году.

Бобби Чарльтон навсегда вписал свою фамилию в историю чемпионатов мира. Уже с 20 ноября 2022 футбольные фанаты смогут увидеть новый путь сборной Англии на чемпионате мира в Катаре. Увидим, как Чарльтон сможет гордиться выступлениями родной сборной.