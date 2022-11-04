5 лютого 1958 року Манчестер Юнайтед зіграв виїзний поєдинок проти Црвени Звєзди у Кубку європейських чемпіонів. МЮ розгубив перевагу у три голи, але втримав нічию 3:3. Той поєдинок у сербському Белграді, на превеликий жаль, став останнім для більшості футболістів манчестерської команди.
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Трагічна дата для сім'ї МЮ
6 лютого 1958-й...День, який став одним із найжахливіших у клубній історії "червоних дияволів". 24 канал спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає історію легендарного Боббі Чарльтона, який висів на волосині між життям та смертю.
Літак з англійською командою разом з уболівальниками повертався додому. Дорогою потрібно було зупинитись на дозаправку у Мюнхені. Ця зупинка стала фатальною для футбольної родини під назвою МЮ.
Збираємо разом на перемогу в проєкті "За перемогу Задонать!" / Фото HLIBNY DAR
Пілоти двічі намагались здійняти літак у повітря. Але через завірюху у Німеччині все було безрезультатно. Тоді персонал попросив усіх присутніх покинути літак та повернутись в аеропорт, поки оглянуть літак.
Третя спроба таки була… Але була вона трагічною. Літак не набрав потрібної швидкості через "кашу" на злітній смузі. Він протаранив огорожу вкінці смуги та влетів крилом у будинок, що був неподалік. Із 44 осіб, які перебували на борту, вижила лише 21 людина, а 23 особи, на жаль, загинули: майже усі під час аварії, лише один дорогою до лікарні, а двох не вдалось врятувати медикам вже у госпіталі.
Серед тих, хто "народився у сорочці", став Боббі Чарльтон. Його разом із кріслом викинуло трохи далі від розбитого літака.
Боббі отримав поранення голови та серйозний шок. Чарльтон був першим, кого виписали з лікарні після авіакатастрофи, у якій загинули 7 його одноклубників.
Фанати вшанували загиблих футболістів МЮ / Фото Getty Images
Гольовий дебют Чарльтона після авіакатастрофи
Рішення повернутись у футбол 20-річному Боббі далось складно. Але жити без улюбленої справи життя Чарльтон довго не міг.
Його вперше викликали у збірну Англії, яка здобула справжнього футбольного діаманта в атакувальній лінії. 19 квітня 1958 року у дебютній грі Чарльтон відзначився неймовірним голом та приніс "трьом левам" перемогу з рахунком 4:0.
Далі футбольна кар'єра Боббі стрімко набирала обертів. У національній команді він став одним із лідерів атаки.
ЧС-1966 – ковток свіжого повітря у виступах за збірну
1966 рік став тріумфальним для збірної Англії та Чарльтона. Здавалось, що лише 8 років тому життя Боббі висіло на волосині, як вже він став чемпіоном світу.
На домашньому чемпіонаті світу Боббі диригував командою у центрі поля. Однак про голи Чарльтон теж не забував. Дубль у ворота Португалії вивів Англію у фінал ЧС-1966. У вирішальній битві англійці зійшлись з Німеччиною та за підсумками додаткового часу здобули трофей та звання чемпіонів світу (4:2).
Це досягнення дозволило Чарльтону стати найкращим футболістом Європи та отримати "Золотий м'яч".
Іменна футболка Боббі Чарльтона / Фото Getty Images
ЧС-1970, у якому Англія вилетіла на стадії чвертьфіналу, став останнім у кар'єрі легендарного нападника, який вирішив повісити бутси на цвях у виступах за національну команду.
На клубному рівні Боббі пограв ще 9 років та остаточно став уболівальником МЮ та збірної Англії у 1979 році.
Боббі Чарльтон назавжди вписав своє прізвище в історію чемпіонатів світу. Вже із 20 листопада 2022 року футбольні фанати зможуть побачити новий шлях збірної Англії на чемпіонаті світу у Катарі. Побачимо, чи зможе Чарльтон пишатись виступами рідної збірної.