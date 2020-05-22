От COVID-19 скончался бывший дворецкий Белого дома, который работал при 11 президентах

В США от коронавируса COVID-19 скончался бывший дворецкий Белого дома – 91-летний Уилсон Рузвельт Джерман. Мужчина работал там при 11 президентах.

О том, что дедушка умер 16 мая, сообщила его внучка Шанта Тейлор Гай – пишет издание CNN.

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Известно, что Джерман работал в Белом доме с 1957 по 2012 год – то есть более 50 лет. Сначала он был уборщиком. Дворецким он стал при президенте Джоне Кеннеди. Тогда его повысила Жаклин Кеннеди – жена президента.

Гай уточнила, что Джерман сначала уволился из Белого дома в 1997 году, но вернулся туда 2003 году.

Он был настоящим, он был тихим, но строгим человеком. Очень преданный, никогда не суетился и не жаловался. Он всегда говорил, что прожил благословенную жизнь,

– рассказала о дедушке внучка Шанта Тейлор Гай.

По ее словам, Джерман перенес инсульт в 2011 году. Тогда Барак Обама помог обеспечить необходимый уход за мужчиной в больнице, и даже присылал цветы.

Джерман с семьями президентов Обамы и Рузвельта / Фото Courtesy Shanta Taylor Gay

Жена 44-го президента Мишель Обама прокомментировала трагедию. В комментарии CNN 21 мая она заявила, что ее семье повезло познакомиться с Джерманом.

"Его служение другим – его готовность пойти выше и дальше за страну, которую он любил, – это наследие, достойное его щедрого духа. Нам повезло, что мы его знали. Барак и я отправляем нашу искреннюю любовь и молитвы его семье" – сказала Мишель Обама.