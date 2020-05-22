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Від COVID-19 помер колишній дворецький Білого дому, який працював при 11 президентах

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Вілсон Рузвельт Джерман
Вілсон Рузвельт Джерман / CNN

У США від коронавірусу COVID-19 помер колишній дворецький Білого дому – 91-річний Вілсон Рузвельт Джерман. Чоловік працював там при 11 президентах.

Про те, що дідусь помер 16 травня, повідомила його онучка Шанта Тейлор Гай – пише видання CNN.

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Відомо, що Джерман працював у Білому домі з 1957 по 2012 рік – тобто понад 50 років. Спочатку він був прибиральником. Дворецьким він став за президента Джона Кеннеді. Тоді його підвищила Жаклін Кеннеді – дружина президента.

Гай уточнила, що Джерман спочатку звільнився з Білого дому в 1997 році, але повернувся туди 2003 році.

Він був справжнім, він був тихим, але суворим чоловіком. Дуже відданий, ніколи не метушився і не скаржився. Він завжди говорив, що прожив благословенне життя,
– розповіла про дідуся онучка Шанта Тейлор Гай. 

За її словами, Джерман переніс інсульт у 2011 році. Тоді Барак Обама допоміг забезпечити необхідний догляд за чоловіком в лікарні, і навіть присилав квіти.

Джерман з родинами президентів Обами та Рузвельта / Фото Courtesy Shanta Taylor Gay

Дружина 44-го президента Мішель Обама прокоментувала трагедію. У коментарі CNN 21 травня вона заявила, що її родині пощастило познайомитися з Джерманом.

"Його служіння іншим — його готовність піти вище і далі за країну, яку він любив, – це спадщина, гідна його щедрого духу. Нам пощастило, що ми його знали. Барак і я відправляємо нашу найщирішу любов і молитви за його сім’ю", – сказала Мішель Обама.

 

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Жертви Коронавірус COVID-19 Новини США
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