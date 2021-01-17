Был ликвидатором аварии на ЧАЭС: от COVID-19 умер депутат Госдумы Антошкин
В России от коронавируса 17 января умер Николай Антошкин – депутат Госдумы от "Единой России" и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Ему было 78 лет.
Последние дни жизни мужчина провел в больнице. Об этом сообщает ТАСС.
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Дата и время похорон Антошкина пока неизвестна.
Что известно о Николае Антошкине
- В 1986 году участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС. Командовал авиацией и участвовал в полетах над энергоблоком.
- За это получил звание Героя СССР.
- Впоследствии командовал Среднеазиатским военным округом. В частности, обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей.
- В 90-х командовал фронтовой авиацией.
- Подал в отставку по собственному желанию.
- Был депутатом Госдумы VI и VII созывов.
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