В России от коронавируса 17 января умер Николай Антошкин – депутат Госдумы от "Единой России" и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Ему было 78 лет.

Последние дни жизни мужчина провел в больнице. Об этом сообщает ТАСС. Актуально Художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский умер от коронавируса Дата и время похорон Антошкина пока неизвестна. Что известно о Николае Антошкине В 1986 году участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС. Командовал авиацией и участвовал в полетах над энергоблоком.

За это получил звание Героя СССР.

Впоследствии командовал Среднеазиатским военным округом. В частности, обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей.

В 90-х командовал фронтовой авиацией.

Подал в отставку по собственному желанию.

Был депутатом Госдумы VI и VII созывов.