Був ліквідатором аварії на ЧАЕС: від COVID-19 помер депутат Держдуми Антошкін
У Росії від коронавірусу 17 січня помер Микола Антошкін – депутат Держдуми від "Єдиної Росії" та ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Йому було 78 років.
Останні дні життя чоловік провів у лікарні. Про це повідомляє ТАСС.
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Дата та час похорону Антошкіна наразі невідома.
Що відомо про Миколу Антошкіна
- У 1986 році брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Командував авіацією та брав участь у польотах над енергоблоком.
- За це отримав звання Героя СРСР.
- Згодом командував Середньоазіатським військовим округом. Зокрема, забезпечував запуски й посадки пілотованих космічних кораблів.
- У 90-х командував фронтовою авіацією.
- Подав у відставку за власним бажанням.
- Був депутатом Держдуми VI і VII скликань.
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