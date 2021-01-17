У Росії від коронавірусу 17 січня помер Микола Антошкін – депутат Держдуми від "Єдиної Росії" та ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Йому було 78 років.

Останні дні життя чоловік провів у лікарні. Про це повідомляє ТАСС. Актуально Художній керівник "Єралашу" Борис Грачевський помер від коронавірусу Дата та час похорону Антошкіна наразі невідома. Що відомо про Миколу Антошкіна У 1986 році брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Командував авіацією та брав участь у польотах над енергоблоком. За це отримав звання Героя СРСР. Згодом командував Середньоазіатським військовим округом. Зокрема, забезпечував запуски й посадки пілотованих космічних кораблів. У 90-х командував фронтовою авіацією. Подав у відставку за власним бажанням. Був депутатом Держдуми VI і VII скликань.