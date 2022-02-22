Бывает, когда око-Венедиктова закрывается и, например, уходит в отпуск, но раскрывается какое-то другое око. Например, Алексея Симоненко.

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Что известно о Симоненко

Он является тем заместителем, который подписал подозрение Петру Порошенко, пока око-Венедиктова срочно закрылось в отпуск. Или же при таких же обстоятельствах забрал у НАБУ дело Олега Татарова и передал его в СБУ. Также он, когда руководил делом подозреваемого Татарова, гулял у этого же подозреваемого на дне рождения.

О Симоненко уже немного рассказывали, когда Венедиктова только назначила его своим заместителем, а также о том, как за время службы в СБУ его "обласкал" вниманием и орденами Валерий Хорошковский. Контакты с ним Симоненко тогда отрицал.

Расследование Bihus.Info об Алексее Симоненко: смотрите видео

Мы расскажем о другой, значительно более пикантной его связи. В истории будут 2 отдельных сюжетных линии: об имущественных декларациях заместителя Венедиктовой и о криминальном авторитете, который действовал в Киеве в 80-х и 90-х годах, – так называемом "Фашисте".

При чем тут"Фашист"

Начнем рассказ с Вячеслава Пересецкого. Это его прозвали "Фашистом". Рассказывают, что он и его группа с середины 80-х годов активно занимались в столице рэкетом и кражами.

О "Фашисте" и его особенностях рассказывал один из основателей украинского Управления по борьбе с организованной преступностью – Валерий Кур.

Он сначала приходил к нам сюда, в общество, не как представитель антисоциальной среды. Он приходил, как простой гражданин. Никто не знал, что он был "вором". Он был невидимым, не вошел, как все"классики",

– рассказал Кур.

Кто входил в ОПГ "Фашиста"? Часть фамилий звучала в СМИ. Одну из них важно запомнить: Сергей Красильников, он же – "Макс". Сейчас у этого человека уже другая фамилия, но об этом потом.

Декларационные приключения Симоненко

Декларационные приключения Алексея Симоненко начались фактически сразу после того, как он сел в кресло заместителя Венедиктовой.

Тогда он не подал вовремя декларацию после назначения. НАПК составило протокол об административном нарушении, но Печерский суд решил, что это не так. Однако такая ситуация стала только началом приключений.

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В нашей второй сюжетной линии, которая потом сойдется с первой, у Вячеслава Пересецкого ("Фашиста") проблемы с законом возникали более серьезные. Впрочем, в 90-х годах он разнообразил свою деятельность. Говорилось не только о рэкете и кражах.

"Фашист" предал принципы старого преступного мира. Он стал, в сущности... Ну, не скажу "барыгой". Он стал человеком, который начал зарабатывать "бабки" и реализовывать свое преступное прошлое,

– рассказал Валерий Кур.

Очистить биополе можно было до или после похода на киевский рынок "Виноградарь". Это тоже был бизнес Пересецкого и его приближенных людей. Интересно, что об ОПГ "Фашиста" ходит легенда, якобы они, в отличие от других группировок, не контактировали с правоохранительными органами. Однако Валерий Кур эту легенду отрицает.

Почему мы решили акцентировать на контактах ОПГ "Фашиста" с правоохранителями? Все-таки у нас один из главных героев материала – заместитель генерального прокурора.



Алексей Симоненко занимает должность заместителя генпрокурора / Фото пресс-службы ОГП

Имуществу этого заместителя может позавидовать не один бизнесмен. Например, у его семьи есть дом в Козине под Киевом. Не надо, наверное, объяснять, насколько это дорого.

Очень странно и непонятно, как госслужащий, работая столько лет на госслужбе, может себе его позволить. Дом, конечно, записан традиционно на жену, но на самом деле никаких доказательств успешного бизнеса жены нет,

– рассказала глава ВО "Автомайдан" Екатерина Бутко.

Согласно декларации, в целом семья живет за деньги жены Елены. Она и зарабатывает на предпринимательской деятельности вдвое больше, чем ее муж, и еще и запасы наличности имеет серьезные. Большинство имущества – тоже ее.

С автомобилем жены Mercedes в декларации возникла интересная ситуация: Симоненко указал, что жена приобрела его за 80 тысяч гривен. Между тем, рыночная стоимость этого авто – примерно 2 миллиона гривен.

Когда НАПК проверило декларацию заместителя генпрокурора, то выяснило, что этот автомобиль ввезли на территорию Украины с таможенной стоимостью в 1 миллион 600 тысяч гривен. То есть в 20 раз дороже, чем указанная цена в декларации.

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Что по этому поводу объяснил НАПК Симоненко? Что документы на покупку авто не сохранились, и он вписал в декларацию цену со слов жены. Что ж, доверие – это очень важно в супружеской жизни. Особенно, когда обеспечиваешь семью не ты.

Ну а что касается декларации Алексея Симоненко в целом: ее полную проверку НАПК смогло провести только со второй попытки. Первую пришлось остановить из-за печально известного решения Конституционного суда осенью 2020 года. Вторую – провели, но выявили целую кучу нарушений. Большинство из них – мелкие, но некоторые – точно умышленные.

К слову! Привлечь к ответственности за эти нарушения Симоненко не удалось. Причина – с момента приобретения авто уже истекли сроки. Так заместитель генпрокурора снова вышел сухим из воды.

В то же время Пересецкий на рубеже тысячелетий таки попал за решетку на несколько лет. Это было ударом по его преступной группировке. Значительная часть членов перешла в другие ОПГ, но не все. Те, которые были к "Фашисту" наиболее приближенными и на них записывали бизнес, остались.

В частности, как рассказывает Кур, не ушел от него упомянутый ранее Сергей Красильников, известный как Сергей Канаки. Он же – "Макс". Что ж, сводим 2 сюжетные линии.

Как Симоненко связан с криминальным миром

Дело в том, что фамилию Красильникова мы можем найти в декларации заместителя генпрокурора Симоненко. Он – совладелец двух земельных участков вместе с женой заместителя Венедиктовой, Еленой Симоненко.

Правда, эта фамилия появилась в декларации Симоненко только после того, как НАПК провело проверку. Ранее совладелицей был указан другой человек, от которого также можно провести связь к Красильникову.

Впрочем, НАПК заставило Симоненко указать реального совладельца земли: Константина Красильникова. Сейчас он тоже сменил фамилию на Канаки.

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В 2000-х годах Алексей Симоненко пришел работать в прокуратуру Киевской области. Именно там в то же время Сергей Красильников-Канаки стал депутатом районного совета от "Партии регионов".

Справка. В Обуховском районе он стал одним из лидеров "Партии регионов", садился и в кресло заместителя главы Обуховской РГА. Затем Сергей Канаки стал депутатом Киевского облсовета от "Партии регионов".

В то же время Симоненко почти одновременно пришел в СБУ и начал получать награды от Валерия Хорошковского. Затем началась Революция Достоинства, поэтому "Партия регионов" стала неактуальной. Хорошковский – тоже.

Однако Канаки актуальным остался – для партии Юлии Тимошенко "Батькивщина". Сейчас он – депутат Обуховского райсовета именно от этой политсилы. Кроме того, Сергей Красильников-Канаки – землевладелец и отец сыновей-землевладельцев.

Продолжение расследования о том, что соединило семью заместителя генпрокурора с семьей приближенного к криминальному авторитету "Фашисту" – смотрите в полном выпуске Bihus.Info.