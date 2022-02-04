В этом итоговом материале на сайте 24 канала мы собрали главные зарплатные цифры руководителей силовых и специальных ведомств. Здесь и полиция, и СБУ, и НАБУ, и Минобороны. То есть те, кто стоит на страже государственной безопасности, обороны и противодействует коррупции.
Кстати, возглавлять ведомство, борющееся с коррупцией – финансово выгодно. Быть президентом – не очень.
Посмотрите на Зарплаты министров: кто сколько заработал в 2021 году и какую помощь от государства получил
Какие зарплаты у руководителей силовых и специальных ведомств
- НАПК
Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков – 3,2 миллиона (3 207 278,68 гривны).
- НАБУ
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник – почти 3 миллиона (2 948 394,98 гривны).
- Нацполиция
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко – 1,6 миллиона (1 605 553, 38 гривны).
- Нацгвардия
Отстраненный после трагедии на "Южмаше" экс-руководитель Нацгвардии Николай Балан – 1,6 миллиона (1 563 472,68 гривны).
- Офис генерального прокурора
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова – 1,5 миллиона (1 539 798, 51 гривна).
- СБУ
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов – 1,5 миллиона (1 521 430,72 гривны).
- СНБО
Секретарь СНБО Алексей Данилов – 1,1 миллиона (1 132 523,46 гривны).
- МВД
Министр внутренних дел Денис Монастырский – 370 тысяч за 5 месяцев (371 775,63 гривны).
- Минобороны
Министр обороны Украины Алексей Резников – 180 тысяч за 2 месяца в должности (179 818,59 гривны – с 4 ноября).
Отметим, что на момент публикации мы не получили ответа на свои запросы от Государственной пограничной службы по зарплате Сергея Дейнеко и от ВСУ по зарплатам действующего командующего Валерия Залужного и уволенного в июле 2021 года Руслана Хомчака. А в отношении руководителя ГБР ситуация более интересная, и о ней – чуть ниже.
Самая большая зарплата у Александра Новикова – более трех миллионов гривен
Возглавлять борьбу с коррупцией – дело сложное и ответственное. Наверное, чтобы не было искушений закрывать на что-то глаза, главе Национального агентства по предотвращению коррупции платят большую зарплату. Так, в 2021 году Александр Новиков получил более 3 миллионов гривен. Из них – львиная доля – это прибавка за интенсивность.
Зарплата председателя НАПК
- оплата по окладу – 815 614 гривны;
- надбавка за интенсивность труда – 740 316, 59 гривен;
- надбавка за выслугу лет – 404 182,31 гривны;
- премия месячная – 238 230, 93 гривны;
- надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 122 342,11 гривны.
Больше всего среди руководителей специальных ведомств заработал Новиков / Фото из фейсбука НАПК
Секретное ГБР
На фоне того, сколько ответов о зарплатах от силовых и специальных структур мы получили, странным кажется поведение ГБР. По официальному запросу нам отмахнулись, что вся информация о том, сколько получает руководитель ведомства, доступна на их сайте по этой ссылке.
Правда, здесь указаны только условия начисления и размеры надбавок. То есть, никакой конкретики. Мы направили повторный уточняющий запрос, где попросили указать цифры.
На это нам ответили, что информацию о заработной плате может приглашать только работник ведомства, а глава ГБР должен дать разрешение на оглашение его зарплаты.
В ГБР отказались обнародовать цифры зарплаты Алексея Сухачева / Скриншот
В итоге – информации о зарплате Алексея Сухачева нет. Остается только ждать его новой декларации за 2021 год. Что нам, кстати, посоветовали делать.
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Основы зарплат – надбавки и доплаты
В некоторых ведомствах (например, в Офисе генпрокурора, СБУ или в Нацполиции) нам сообщили лишь общую цифру заработка их руководителей. В других же (например ГСЧС, НАПК, НАБУ или СНБО) расшифровали, сколько гривен за что именно получили начальники.
Так, у многих основную часть зарплаты составляют разного рода надбавки:
- за службу в условиях режимных ограничений;
- за выслугу лет;
- за особенности прохождения службы;
- доплата за ученую степень;
- вознаграждение за участие в АТО;
- ежегодная помощь на отпуск и т.д.
Теперь конкретные примеры:
- в мае Алексей Данилов получил 34 тысяч гривен премии;
- в июле Артем Сытник получил 214 тысяч гривен помощи на ежегодный отпуск, а в январе – почти 12 тысяч гривен за работу, которая предусматривает доступ к гостайне;
- в мае уже бывший командующий Нацгвардией Николай Балан получил 1491 гривну надбавки за участие в боевых действиях;
- экс-председатель ГСЧС Николай Чечеткин в 2021 году получил 111 тысяч гривен на оздоровление и 111 тысяч гривен для решения социально-бытовых вопросов.
Министрам и президенту платят меньше
В итоге отметим, что руководители министерств в правительстве Шмыгаля получают гораздо меньшие зарплаты, чем руководители силовых и специальных структур. Например, больше всего в прошлом году получил глава МИД Дмитрий Кулеба – 1 066 688,16 гривны – и это сумма до уплаты налогов, на руки он получил несколько меньше – 858 тысяч гривен. Что касается других министров, то их зарплаты в среднем 800–700 тысяч гривен в год.
Самый оплачиваемый министр заработал втрое меньше, чем глава НАПК / Фото пресс-службы Кабмина
Руководители силовых министерств – МВД и Минобороны – проработали на своих должностях менее года (Алексей Резников в кресле министра обороны вообще всего 2 месяца), поэтому трудно судить, какой бы была их зарплата за год.
Президент Владимир Зеленский за год заработал скромные по сравнению с тем же Алексеем Даниловым 336 тысяч гривен. Наименее оплачиваемый министр в правительстве – Михаил Федоров – в прошлом году получил на 300 тысяч больше, чем глава государства – более 640 тысяч гривен. Поэтому в сухом заключении подчеркнем, что возглавлять силовое ведомство достаточно ответственно, однако и выгодно.
Какие зарплаты у других чиновников
- Андрей Ермак в течение 2021 года на должности главы Офиса Президента заработал более 563 тысяч гривен. С этой суммы он уплатил около 110 тысяч гривен налогов.
- Олег Татаров, который является фигурантом многомиллионного коррупционного скандала, как заместитель главы Офиса Президента заработал более 470 тысяч гривен.
- Сергей Никифоров, являющийся спикером президента Владимира Зеленского с июля 2021 года, заработал более 370 тысяч гривен.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заработал в Верховной Раде более 410 тысяч гривен. Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко получила 582 тысяч гривен.