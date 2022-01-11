О зарплате Татарова 24 каналу рассказали в ответ на запрос. Чиновник получил почти полмиллиона.

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Зарплата Татарова в 2021 году

Всего за 2021 год Татаров на посту заместителя главы Офиса Президента заработал 472 839,67 гривны. Его должностной оклад составляет 172 467,53 гривны. То есть остальные полученные деньги – премии и надбавки.

В течение года чиновник уплатил 92 203,74 гривны налогов.



Зарплата Олега Татарова в 2021 году / 24 канал

Сколько за год заработал Ермак и его заместители

Глава ОП Андрей Ермак в 2021 году получил в должности 563 675,21 гривну. Его заместители заработали суммы от 38 526,71 и до 609 807,36 гривен. Меньше всего начислили Ростиславу Шурме, который пришел в Офис Президента в конце ноября 2021 года, большую, чем у Ермака зарплату, получил Игорь Жовква.

Обратите внимание! Владимир Зеленский на посту президента страны в 2021 году заработал 336 тысяч гривен. Из этой суммы политик уплатил более 65 тысяч налогов и сборов. Должностной оклад главы государства составил 28 тысяч гривен.

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