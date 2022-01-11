О зарплате Татарова 24 каналу рассказали в ответ на запрос. Чиновник получил почти полмиллиона.
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Зарплата Татарова в 2021 году
Всего за 2021 год Татаров на посту заместителя главы Офиса Президента заработал 472 839,67 гривны. Его должностной оклад составляет 172 467,53 гривны. То есть остальные полученные деньги – премии и надбавки.
В течение года чиновник уплатил 92 203,74 гривны налогов.
Зарплата Олега Татарова в 2021 году / 24 канал
Сколько за год заработал Ермак и его заместители
Глава ОП Андрей Ермак в 2021 году получил в должности 563 675,21 гривну. Его заместители заработали суммы от 38 526,71 и до 609 807,36 гривен. Меньше всего начислили Ростиславу Шурме, который пришел в Офис Президента в конце ноября 2021 года, большую, чем у Ермака зарплату, получил Игорь Жовква.
Дело Татарова: что известно
- Олега Татарова подозревают в участии в коррупционном скандале. Схема нанесла государству ущерб в размере 81 миллион гривен.
- В декабре 2020 года Офис генпрокурора забрал дело в НАБУ и передал СБУ. Однако материалы дела так и не передали в суд.
- В конце того года Андрей Ермак лишил Олега Татарова части полномочий, которые касались сотрудничества с правоохранительными органами.
- В спецслужбе заявили, что не имеют законных оснований для того, чтобы расследовать дело Татарова, и после решения о передаче дела из НАБУ в СБУ якобы так и не получили всех документов.
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