Про зарплату Татарова 24 каналу розповіли у відповідь на запит. Посадовець отримав майже пів мільйона.

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Зарплата Татарова у 2021 році

Загалом за 2021 рік Татаров на посаді заступника очільника Офісу Президента заробив 472 839,67 гривні. Його посадовий оклад становить 172 467,53 гривні. Тобто решта отриманих грошей – премії та надбавки.

Впродовж року посадовець сплатив 92 203,74 гривні податків.

Зарплата Олега Татарова у 2021 році / 24 канал

Скільки за рік заробив Єрмак та його заступники

Глава ОП Андрій Єрмак у 2021 році отримав на посаді 563 675,21 гривні. Його заступники заробили суми від 38 526,71 й до 609 807,36 гривні. Найменше нарахували Ростиславу Шурмі, який прийшов в Офіс Президента наприкінці листопада 2021 року, більшу від Єрмака зарплату отримав Ігор Жовква.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський на посту президента країни у 2021 році заробив 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів. Посадовий оклад глави держави становив 28 тисяч гривень.

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