Меньше всего Баканов получал в начале года – по 104 тысячи. В другие месяцы у политика было по 113 тысяч. Об этом 24 каналу сообщили в СБУ.

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Зарплата Баканова за год

Январь – 104 тысячи 312 гривен.

Февраль – 104 тысячи 312 гривен.

Март – 104 тысячи 312 гривен.

Апрель – 130 тысяч 772 гривны.

Май – 113 тысяч 132 гривны.

Июнь – 113 тысяч 248 гривен.

Июль – 113 тысяч 220 гривен.

Август – 113 тысяч 220 гривен.

Сентябрь – 113 тысяч 220 гривен.

Октябрь – 113 тысяч 220 гривен.

Ноябрь – 113 тысяч 220 гривен.

Декабрь – 285 тысяч 240 гривен.

Обратите внимание! В августе 2021 года сообщали, что за 2 года на должности главы СБУ Баканов заработал более 2,5 миллиона гривен.