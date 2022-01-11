Меньше всего Баканов получал в начале года – по 104 тысячи. В другие месяцы у политика было по 113 тысяч. Об этом 24 каналу сообщили в СБУ.
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Зарплата Баканова за год
- Январь – 104 тысячи 312 гривен.
- Февраль – 104 тысячи 312 гривен.
- Март – 104 тысячи 312 гривен.
- Апрель – 130 тысяч 772 гривны.
- Май – 113 тысяч 132 гривны.
- Июнь – 113 тысяч 248 гривен.
- Июль – 113 тысяч 220 гривен.
- Август – 113 тысяч 220 гривен.
- Сентябрь – 113 тысяч 220 гривен.
- Октябрь – 113 тысяч 220 гривен.
- Ноябрь – 113 тысяч 220 гривен.
- Декабрь – 285 тысяч 240 гривен.
Зарплата Баканова / Запрос 24 канала
Зарплаты других политиков
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в 2021 году получил 795 324 гривны зарплаты, его первый заместитель Александр Корниенко – 541 465 гривен, а заместительница Елена Кондратюк – 635 507 гривен.
Приблизительно такие же суммы получили и нардепы. К примеру, Давид Арахамия – 410 300 гривен. Юрий Бойко – 485 425, Ирина Геращенко – 582 783 гривны, Виктор Медведчук – 445 869 гривен.