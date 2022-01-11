Найменше Баканов отримував на початку року – по 104 тисячі. Протягом інших місяців політик мав по 113 тисяч. Про це 24 каналу повідомили в СБУ.

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Зарплата Баканова за рік

Січень – 104 тисячі 312 гривень.

Лютий – 104 тисячі 312 гривень.

Березень – 104 тисячі 312 гривень.

Квітень – 130 тисяч 772 гривні.

Травень – 113 тисяч 132 гривні.

Червень – 113 тисяч 248 гривень.

Липень – 113 тисяч 220 гривень.

Серпень – 113 тисяч 220 гривень.

Вересень – 113 тисяч 220 гривень.

Жовтень – 113 тисяч 220 гривень.

Листопад – 113 тисяч 220 гривень.

Грудень – 285 тисяч 240 гривень.

Зверніть увагу! У серпні 2021 року повідомляли, що за 2 роки на посаді глави СБУ Баканов заробив більш ніж 2,5 мільйона гривень.



Зарплата Баканова / Запит 24 каналу Зарплата Баканова / Запит 24 каналу

Зарплати інших політиків

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у 2021 році отримав 795 324 гривень зарплати, його перший заступник Олександр Корнієнко – 541 465 гривень, а заступниця Олена Кондратюк – 635 507 гривень.

Приблизно такі ж суми отримали й нардепи. Наприклад, Давид Арахамія – 410 300 гривень. Юрій Бойко – 485 425, Ірина Геращенко – 582 783 гривні, Віктор Медведчук – 445 869 гривень.