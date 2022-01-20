В общем министру обороны за ноябрь – декабрь 2021 года насчитали 179 818,57 гривны. Об этом сообщили в Департаменте финансов Министерства обороны в ответ на запрос 24 канала.

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Сколько заработал Резников

Алексей Резников стал главой Минобороны 4 ноября 2021 года. Должностной оклад министра составляет 68 920 гривен. В целом министру обороны начислили такую зарплату:

за ноябрь 2021 года – 83 330,57 гривны;

за декабрь 2021 года – 96 488,04 гривны;

С начисленной суммы Алексей Резников заплатил всего 35 064,62 гривны налогов. Без их учета министр заработал 144 753,97 гривны:

в ноябре 2021 года – 67 081,11 гривны;

в декабре 2021 года – 77 672,86 гривны;

Сколько получили другие чиновники

Председатель НАПК Александр Новиков в 2021 году заработал более 3 миллионов 207 тысяч гривен, из которых 404 108 гривен надбавки за выслугу лет и 283 230 гривен премии.

Новоназначенная министр экономики Юлия Свириденко за 2 месяца работы в ведомстве успела заработать более 100 тысяч гривен. Примерно такую же сумму заработала министр реинтеграции Ирина Верещук.

Премьер-министр Денис Шмыгаль больше всего заработал в ноябре – почти 58 тысяч гривен. Всего за год он получил около 600 тысяч.

Владимир Зеленский на посту президента получил 336 тысяч гривен без надбавок и премий. Из этой суммы глава государства уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.

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