Об этом журналистам 24 канала сообщили в Секретариате Кабинета министров в ответ на запрос.

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Сколько заработала Свириденко

В 2021 году на посту первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлия Свириденко после уплаты налогов заработала:

за ноябрь – 45 513,60 гривны;

за декабрь – 55 393,64 гривны.

Стоит отметить, что зарплата чиновницы формируется из должностного оклада и заработной платы во время командировки. За два месяца она в среднем уплатила более 12 тысяч налога.

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