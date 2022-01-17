Про це журналістам 24 каналу повідомили в Секретаріаті Кабінету міністрів у відповідь на запит.
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Скільки заробила Свириденко
У 2021 році на посаді першої віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки України Юлія Свириденко після сплати податків заробила:
- за листопад – 45 513,60 гривні;
- за грудень – 55 393,64 гривні.
Варто зазначити, що зарплата посадовиці формується з посадового окладу та заробітної плати під час відрядження. За два місяці вона у середньому сплатила понад 12 тисяч податку.
Скільки заробили інші чиновники
- Артем Ситник, який обіймає посаду голови НАБУ за 2021 рік заробив 2 948 394,98 гривні.
- Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив 911 681,39 гривні після сплати податків.
- Володимир Зеленський за 2021 рік на посаді очільника держави заробив 336 тисяч гривень.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль упродовж 2021 року заробив майже 600 тисяч гривень.
- Глава Мінцифри Михайло Федоров у 2021 році фактично отримав 515 тисяч гривень зарплати.