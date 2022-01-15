В середньому за місяць чиновник отримував близько 40 тисяч гривень. Найбільшу зарплату йому нараховували наприкінці року. Наприклад, у листопаді та вересні – понад 50 тисяч гривень.
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Зарплата Федорова помісячно
Січень
- Фактично отримана зарплата – 41 023 гривень.
- Нарахована зарплата – 50 961 гривню.
- Зокрема, посадовий оклад становив 50 961 гривню. Сума податків – 9 937 гривень.
- Серед них податок з доходів фізичних осіб – 9 173 гривень, а військовий збір – 764,42 гривень.
Лютий
- Отримана зарплата – 44 299 гривень.
- Нарахована – 55 030,00 гривень.
- Посадовий оклад був 46 775, зарплата за час відрядження – 8 254 гривень. Податки – 10 730 гривень.
Березень
- Отримана зарплата – 41 463 гривень.
- Нарахована – 51 507,08 гривень.
- Посадовий оклад – 51 507 гривень, а податки – 10 043 гривень.
Квітень
- Отримана зарплата – 38 476,98 гривень.
- Нарахована – 47 797 гривень.
- Посадовий оклад – 47 797 гривень, а податки – 9 320 гривень.
Травень
- Отримана зарплата – 41 838 гривень.
- Нарахована – 51 972 гривень.
- Посадовий оклад – 51 972 гривень. Податки – 10 134 гривень.
Червень
- Отримана зарплата – 44 361 гривню.
- Нарахована – 55 107 гривень.
- Посадовий оклад – 55 030 гривень, податки – 10 745 гривень.
Липень
- Отримана зарплата – 35 220 гривень.
- Нарахована – 43 752 гривень.
- Посадовий оклад – 35 019 гривень, зарплата за час відрядження – 8 682, податки – 8 531.
Серпень
- Отримана зарплата – 42 552 гривень.
- Нарахована – 52 859 гривень.
- Посадовий оклад – 49 892, зарплата за час відрядження – 2 894, податки – 10 307.
Вересень
- Отримана зарплата – 34 674 гривень.
- Нарахована – 43 074 гривень.
- Посадовий оклад – 29 746. Зарплата за час відрядження – 13 283, податки – 8 399.
Жовтень
- Отримана зарплата – 44 863 гривень.
- Нарахована – 55 730 гривень.
- Посадовий оклад – 44 680. Зарплата за час відрядження – 11 006, податки – 10 867.
Листопад
- Отримана зарплата – 51 050 гривень.
- Нарахована – 63417,00 гривень.
- Посадовий оклад – 63 417, а податки – 12 366 гривень.
Грудень
- Отримана зарплата – 55 480 гривень.
- Нарахована – 68 920 гривень.
- Посадовий оклад – 68 920, податки – 13 439.
Скільки заробили інші політики
- Президент Володимир Зеленський у 2021 році заробив 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів. Посадовий оклад становив 28 тисяч гривень.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заробив майже 600 тисяч гривень. Зокрема, найбільша зарплата у нього була в листопаді – майже 58 тисяч гривень.
- Глава Служби безпеки України Іван Баканов у 2021 році заробив понад 1,5 мільйона гривень.