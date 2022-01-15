В середньому за місяць чиновник отримував близько 40 тисяч гривень. Найбільшу зарплату йому нараховували наприкінці року. Наприклад, у листопаді та вересні – понад 50 тисяч гривень.

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Зарплата Федорова помісячно

Січень

Фактично отримана зарплата – 41 023 гривень.

Нарахована зарплата – 50 961 гривню.

Зокрема, посадовий оклад становив 50 961 гривню. Сума податків – 9 937 гривень.

Серед них податок з доходів фізичних осіб – 9 173 гривень, а військовий збір – 764,42 гривень.

Лютий

Отримана зарплата – 44 299 гривень.

Нарахована – 55 030,00 гривень.

Посадовий оклад був 46 775, зарплата за час відрядження – 8 254 гривень. Податки – 10 730 гривень.

Березень

Отримана зарплата – 41 463 гривень.

Нарахована – 51 507,08 гривень.

Посадовий оклад – 51 507 гривень, а податки – 10 043 гривень.

Квітень

Отримана зарплата – 38 476,98 гривень.

Нарахована – 47 797 гривень.

Посадовий оклад – 47 797 гривень, а податки – 9 320 гривень.

Травень

Отримана зарплата – 41 838 гривень.

Нарахована – 51 972 гривень.

Посадовий оклад – 51 972 гривень. Податки – 10 134 гривень.

Червень

Отримана зарплата – 44 361 гривню.

Нарахована – 55 107 гривень.

Посадовий оклад – 55 030 гривень, податки – 10 745 гривень.

Липень

Отримана зарплата – 35 220 гривень.

Нарахована – 43 752 гривень.

Посадовий оклад – 35 019 гривень, зарплата за час відрядження – 8 682, податки – 8 531.

Серпень

Отримана зарплата – 42 552 гривень.

Нарахована – 52 859 гривень.

Посадовий оклад – 49 892, зарплата за час відрядження – 2 894, податки – 10 307.

Вересень

Отримана зарплата – 34 674 гривень.

Нарахована – 43 074 гривень.

Посадовий оклад – 29 746. Зарплата за час відрядження – 13 283, податки – 8 399.

Жовтень

Отримана зарплата – 44 863 гривень.

Нарахована – 55 730 гривень.

Посадовий оклад – 44 680. Зарплата за час відрядження – 11 006, податки – 10 867.

Листопад

Отримана зарплата – 51 050 гривень.

Нарахована – 63417,00 гривень.

Посадовий оклад – 63 417, а податки – 12 366 гривень.

Грудень

Отримана зарплата – 55 480 гривень.

Нарахована – 68 920 гривень.

Посадовий оклад – 68 920, податки – 13 439.

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