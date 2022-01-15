В среднем за месяц чиновник получал около 40 тысяч гривен. Самую большую зарплату ему начисляли в конце года. Например, в ноябре и сентябре – более 50 тысяч гривен.

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Зарплата Федорова помесячно

Январь

Фактически полученная зарплата – 41 023 гривен.

Начисленная зарплата – 50 961 гривну.

В частности, должностной оклад составил 50 961 гривну. Сумма налогов – 9 937 гривен.

Среди них налог с доходов физических лиц – 9 173 гривен, а военный сбор – 764,42 гривен.

Февраль

Полученная зарплата – 44 299 гривен.

Начисленная – 55 030,00 гривен.

Должностной оклад был 46 775, зарплата за время командировки – 8 254 гривен. Налоги – 10 730 гривен.

Март

Полученная зарплата – 41463 гривен.

Начисленная – 51507,08 гривен.

Должностной оклад – 51507 гривен, а налоги – 10043 гривен.

Апрель

Полученная зарплата – 38 476,98 гривен.

Начислена – 47 797 гривен.

Должностной оклад – 47 797 гривен, а налоги – 9 320 гривен.

Май

Полученная зарплата – 41 838 гривен.

Начислена – 51 972 гривен.

Должностной оклад – 51 972 гривен. Налоги – 10 134 гривен.

Июнь

Полученная зарплата – 44 361 гривна.

Начислена – 55 107 гривен.

Должностной оклад – 55 030 гривен, налоги – 10 745 гривен.

Июль

Полученная зарплата – 35 220 гривен.

Начислена – 43 752 гривен.

Должностной оклад – 35 019 гривен, зарплата за время командировки – 8 682, налоги – 8 531.

Август

Полученная зарплата – 42 552 гривен.

Начислена – 52 859 гривен.

Должностной оклад – 49 892, зарплата за время командировки – 2 894, налоги – 10 307.

Сентябрь

Полученная зарплата – 34 674 гривен.

Начисленная – 43 074 гривен.

Должностной оклад – 29 746. Зарплата за время командировки – 13 283, налоги – 8 399.

Октябрь

Полученная зарплата – 44 863 гривен.

Начисленная – 55 730 гривен.

Должностной оклад – 44 680. Зарплата за время командировки – 11 006, налоги – 10 867.

Ноябрь

Полученная зарплата – 51 050 гривен.

Начисленная – 63 417,00 гривен.

Должностной оклад – 63 417, а налоги – 12 366 гривен.

Декабрь

Полученная зарплата – 55 480 гривен.

Начисленная – 68 920 гривен.

Должностной оклад – 68 920, налоги – 13 439.

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