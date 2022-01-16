Мовиться про фактичну суму заробітку. Відповідну інформацію надали 24 каналу на запит до Кабміну.
До теми Понад 100 тисяч за два місяці: яку зарплату Ірина Верещук отримала у Кабміні
Ольга Стефанішина у 2021 році заробила понад 600 тисяч
Заробітна плата Ольги Стефанішиної була різною протягом 2021 року. Зокрема окремі доплати були за час відрядження.
Проте фактично отримана заробітна плата після стягнення податку з доходів фізичних осіб та військового збору у 2021 році становила у:
- січні – 47 293, 75 гривень;
- лютому – 44 299, 15 гривень;
- березні – 41 569, 19 гривень;
- квітні – 45 093, 09 гривень;
- травні – 44 299, 15 гривень;
- червні – 42 817, 68 гривень;
- липні – 109 114, 49 гривень;
- серпні – 23 435, 53 гривень;
- вересні – 44 557, 98 гривень;
- жовтні – 46 372, 37 гривень;
- листопаді – 57 157, 81 гривень;
- грудні – 59 124, 04 гривень.
Тобто загалом віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України заробила 605 тисяч 134 гривні 23 копійки.
Коротко про зарплати політиків у 2021 році
- Прем'єр Денис Шмигаль у 2021 році заробив майже 600 тисяч гривень. У середньому його зарплата становила 45 тисяч.
- Очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник у 2021 році заробив 2 948 394,98 гривні. Тільки грудні очільнику НАБУ нарахували 164 514 гривень.
- Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив майже мільйон гривень після сплати податків. Середня зарплата у нього була понад 60 тисяч гривень.
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