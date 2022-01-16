В середньому нарахування за цей нетривалий період часу становили більше 45 тисяч гривень. Зокрема, у листопаді Верещук заробила майже 46 тисяч гривень, а у грудні сума була ледь не 55 тисяч гривень. Про це у Кабміні розповіли на запит 24 каналу.

До теми Без надбавок та премій: скільки Зеленський заробив у 2021 році

Як рахують зарплату міністерки

У листопаді нарахування заробітку Верещук складалося з посадового окладу та заробітної плати за час відрядження. При цьому за перший місяць на посаді вона сплатила понад 11 тисяч гривень податку.

У грудні, окрім посадового окладу та зарплати за відрядження, міністерці також заплатили за відпустку. Відповідно податку вона сплатила більше 13 тисяч гривень.

Помісячні нарахування Верещук

Листопад

Фактично отримана зарплата – 45 873, 57 гривні.

Нарахована зарплата – 56 985, 80 гривень.

Зокрема, посадовий оклад становив 43 858, 18 гривень. Сума податків – 11 112, 23 гривень.

Серед них податок з доходів фізичних осіб – 10 257, 44 гривень, а військовий збір – 854, 79.

Грудень

Фактично отримана зарплата – 54 901, 55 гривня.

Нарахована зарплата – 68 200, 69 гривень.

Зокрема, посадовий оклад становив 56 317, 07 гривень. Сума податків – 13 299, 14 гривень.

Серед них податок з доходів фізичних осіб – 12 276, 13 гривень, а військовий збір – 1023, 01 гривні.

Скільки заробили інші урядовці