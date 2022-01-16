Речь идет о фактической сумме заработка. Соответствующую информацию предоставили 24 каналу на запрос в Кабмин.

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Ольга Стефанишина в 2021 году заработала более 600 тысяч

Заработная плата Ольги Стефанишиной была разной в течение 2021 года. В частности отдельные доплаты были за время командировки.

Однако фактически полученная заработная плата после удержания налога с доходов физических лиц и военного сбора в 2021 году составляла в:

январе – 47 293, 75 гривен;

феврале – 44 299, 15 гривен;

марте – 41 569, 19 гривен;

апреле – 45 093, 09 гривен;

мае – 44 299, 15 гривен;

июне – 42 817, 68 гривен;

июле – 109 114, 49 гривен;

августе – 23 435, 53 гривен;

сентябре – 44 557, 98 гривен;

октябре – 46 372, 37 гривен;

ноябре – 57 157, 81 гривен;

декабре – 59 124, 04 гривен.

То есть в целом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины заработала 605 тысяч 134 гривны 23 копейки.

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