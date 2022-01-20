Загалом міністру оборони за листопад – грудень 2021 року нарахували 179 818,57 гривні. Про це повідомили у Департаменті фінансів Міністерства оборони у відповідь на запит 24 каналу.

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Скільки заробив Резніков

Олексій Резніков став очільником Міноборони 4 листопада 2021 року. Посадовий оклад міністра становить 68 920 гривень. Загалом міністру оборони нарахували таку заплатню:

за листопад 2021 року – 83 330,57 гривні;

за грудень 2021 року – 96 488,04 гривні;

З нарахованої суми Олексій Резніков сплатив загалом 35 064,62 гривні податків. Без їхнього урахування міністр заробив 144 753,97 гривні:

у листопаді 2021 року – 67 081,11 гривні;

у грудні 2021 року – 77 672,86 гривні;

Скільки отримали інші чиновники

Голова НАЗК Олександр Новіков у 2021 році заробив понад 3 мільйони 207 тисяч гривень, з яких 404 108 гривень надбавки за вислугу років та 283 230 гривень премії.

Новопризначена міністерка економіки Юлія Свириденко за 2 місяці роботи у відомстві встигла заробити понад 100 тисяч гривень. Приблизно таку ж суму заробила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль найбільше заробив у листопаді – майже 58 тисяч гривень. Загалом за рік він отримав близько 600 тисяч.

Володимир Зеленський на посаді президента отримав 336 тисяч гривень без надбавок та премій. З цієї суми глава держави сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.

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