Нарахована зарплата урядовця за рік становить 494 902 гривні. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури на запит 24 каналу.
До теми Жодної премії та надбавки: скільки заробив глава Мінагрополітики у 2021 році
Нарахована заробітна плата міністра інфраструктури України Олександра Кубракова за 2021 рік складає 494 902,54 гривні,
– мовиться у повідомленні.
Скільки заробив міністр Кубраков у 2021 році / Фото 24 каналу
Яку зарплату отримали інші українські політики
- Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заробив у 2021 році понад 3 мільйони 207 тисяч гривень. Він отримав надбавку за вислугу року у розмірі 404 108 гривень та 283 230 гривень премії. До речі, його зарплата у 10 разів більша аніж у президента Зеленського.
- Серед усіх очільників облдержадміністрацій в Україні найбільше заробив Олег Синєгубов у Полтавській ОДА. Так, за грудень йому заплатили 161 779 гривень. Після нього у списку опинилися керівник Рівненської ОДА Віталій Коваль (136 188 гривень) та глава Сумської ОДА Дмитро Живицький (136 328 гривень).
- Новопризначена міністерка економіки Юлія Свириденко за 2 місяці роботи у відомстві встигла заробити понад 100 тисяч гривень.
- Начальник Національної поліції Ігор Клименко отримав за свою роботу 1 605 553 гривень за рік.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль найбільше заробив у листопаді – майже 58 тисяч гривень. Загалом за рік він отримав близько 600 тисяч.
- Зеленський на посаді президента отримав 336 тисяч гривень без надбавок та премій. З цієї суми глава держави сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.
- До речі, речник президента лише за 6 місяців отримав більше, ніж його начальник. Так, Сергій Никифоров заробив 370 тисяч гривень.
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