Про це журналістам 24 каналу повідомили у Мінагрополітики, відповідаючи на інформаційний запит.
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Скільки заробив Лещенко
У 2021 році на посаді міністра аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко заробив:
- за травень – 55 030,00 гривні;
- за червень – 55 947,16 гривні;
- липень – 56 252,10 гривні;
- серпень – 55 030,03 гривні;
- вересень – 55 525,67 гривні;
- жовтень – 55 030,00 гривні;
- листопад – 54 408,93 гривні;
- грудень – 83 212,37 гривні.
Загалом за 8 місяців політик отримав 470 436,26 гривні заробітної плати, очолюючи Мінагрополітики. До слова, надбавки та премії йому в 2021 році не нараховувалися і не виплачувались.
Скільки заробили інші високопосадовці
- Артем Ситник, який обіймає посаду голови НАБУ, за 2021 рік заробив 2 948 394,98 гривні.
- Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив 911 681,39 гривні після сплати податків.
- Володимир Зеленський за 2021 рік на посаді очільника держави заробив 336 тисяч гривень.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль упродовж 2021 року заробив майже 600 тисяч гривень.
- Глава Мінцифри Михайло Федоров у 2021 році фактично отримав 515 тисяч гривень зарплати.