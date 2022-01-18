Про це журналістам 24 каналу повідомили у Мінагрополітики, відповідаючи на інформаційний запит.

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Скільки заробив Лещенко

У 2021 році на посаді міністра аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко заробив:

за травень – 55 030,00 гривні;

за червень – 55 947,16 гривні;

липень – 56 252,10 гривні;

серпень – 55 030,03 гривні;

вересень – 55 525,67 гривні;

жовтень – 55 030,00 гривні;

листопад – 54 408,93 гривні;

грудень – 83 212,37 гривні.

Загалом за 8 місяців політик отримав 470 436,26 гривні заробітної плати, очолюючи Мінагрополітики. До слова, надбавки та премії йому в 2021 році не нараховувалися і не виплачувались.

Зверніть увагу! За період з січня по квітень 2021 року нарахування та виплата зарплати Роман Лещенку не здійснювалися.

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