Об этом журналистам 24 канала сообщили в Минагрополитики, отвечая на информационный запрос.
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Сколько заработал Лещенко
В 2021 году на должности министра аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заработал:
- за май – 55 030,00 гривны;
- за июнь – 55 947,16 гривны;
- июль – 56 252,10 гривны;
- август – 55 030,03 гривны;
- сентябрь – 55 525,67 гривны;
- октябрь – 55 030,00 гривны;
- ноябрь – 54 408,93 гривны;
- декабрь – 83 212,37 гривны.
В целом за 8 месяцев получил 470 436,26 гривны заработной платы, возглавляя Минагрополитики. К слову, надбавки и премии ему в 2021 году не начислялись и не выплачивались.
Сколько заработали другие чиновники
- Артем Сытник, занимающий должность главы НАБУ, за 2021 год заработал 2 948 394,98 гривны.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал 911 681,39 гривны после уплаты налогов.
- Владимир Зеленский за 2021 год на должности главы государства заработал 336 тысяч гривен.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль на протяжении 2021 года заработал почти 600 тысяч гривен.
- Глава Минцифры Михаил Федоров в 2021 году фактически получил 515 тысяч гривен зарплаты.