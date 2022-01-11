Об этом журналистам 24 канала сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос.
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Сколько заработал Никифоров
Следовательно, за период работы с 9 июля по 31 декабря 2021 года зарплата Сергея Никифорова на посту пресс-секретаря президента Владимира Зеленского составила 370 831,46 гривны.
В частности должностной оклад спикера составил 124 144,96 гривны. В то же время из начисленных средств он платил налоги и сборы, согласно действующему законодательству, в сумме 72 312,13 гривны.
Какую зарплату получил Никифоров за время работы спикером президента / Фото 24 канала
Зарплата в офисе Президента: что известно
- Андрей Ермак в течение 2021 года на посту главы Офиса Президента заработал более 563 тысяч гривен. Из этой суммы политик уплатил почти 110 тысяч гривен налогов.
- За этот период руководитель аппарата ОП Мария Витушок получила 854 817,34 гривны. Стоит также отметить, что скандальный Олег Татаров за 12 месяцев заработал 472 839,67 гривны;
- О зарплатах других высокопоставленных чиновников офиса Президента – читайте в материале 24 канала.