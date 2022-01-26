О зарплате Кулебы в 2021 году 24 каналу рассказали в ответ на запрос. За период с января по декабрь министру начислили 1 066 688,16 гривны зарплаты.
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Зарплата Кулебы в 2021 году
Заработную плату главы Министерства иностранных дел Украины формировали
- должностной оклад в соответствии с отработанным временем – 498 232,71 гривны;
- надбавка за доступ к гостайне – 99 646,54 гривны;
- надбавка госэкспертам по вопросам государственной тайны – 99 646,54 гривны;
- зарплата за дни командировок – 244 911,37 гривны;
- очередной отпуск – 32 093,88 гривны;
- материальная помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска – 91 931,70 гривны;
- индексация дохода – 225 гривен.
Фактически, то есть после уплаты налогов, Кулеба за 2021 год получил в должности министра 858 683,97 гривны.
Сколько получили другие чиновники
- Владимир Зеленский на посту президента получил 336 тысяч гривен без надбавок и премий. Из этой суммы глава государства уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль больше всего заработал в ноябре – почти 58 тысяч гривен. Всего за год он получил примерно 600 тысяч гривен.
- Начальник Национальной полиции Игорь Клименко получил за свою работу 1 605 553 гривен за год.
- Глава НАПК Александр Новиков в 2021 году заработал более 3 миллионов 207 тысяч гривен, из которых 404 108 гривен надбавки за выслугу лет и 283 230 гривен премии.