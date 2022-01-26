Про зарплату Кулеби у 2021 році 24 каналу розповіли у відповідь на запит. За період зі січня по грудень міністру нарахували 1 066 688,16 гривні зарплати.

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Зарплата Кулеби у 2021 році

Заробітну плату очільника Міністерства закордонних справ України формували

посадовий оклад відповідно до відпрацьованого часу – 498 232,71 гривні;

надбавка за доступ до держтаємниці – 99 646,54 гривні;

надбавка держекспертам з питань державної таємниці – 99 646,54 гривні;

зарплата за дні відряджень – 244 911,37 гривні;

чергова відпустка – 32 093,88 гривні;

матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки – 91 931,70 гривні;

індексація доходу – 225 гривень.

Фактично, тобто після сплати податків, Кулеба за 2021 рік отримав на посаді міністра 858 683,97 гривні.

Скільки отримали інші посадовці

Володимир Зеленський на посаді президента отримав 336 тисяч гривень без надбавок та премій. З цієї суми глава держави сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.

​Прем'єр-міністр Денис Шмигаль найбільше заробив у листопаді – майже 58 тисяч гривень. Загалом за рік він отримав приблизно 600 тисяч гривень.

Начальник Національної поліції Ігор Клименко отримав за свою роботу 1 605 553 гривень за рік.

Голова НАЗК Олександр Новіков у 2021 році заробив понад 3 мільйони 207 тисяч гривень, з яких 404 108 гривень надбавки за вислугу років та 283 230 гривень премії.

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