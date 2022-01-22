Отриману міністром суму назвали в Мінкульті. Напередодні 24 канал надіслав до міністерства відповідний запит.

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Скільки заробив Ткаченко

Загалом за 2021 рік міністр культури та інформаційної політики отримав зарплатню в розмірі 677 442,25 гривні. Таку цифру назвали в Мінкульті.

Розмір заробітної плати Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка за період січень-грудень 2021 року становить 677 442 гривні 25 копійок,

– йдеться у відповіді Мінкульту на запит.



Відповідь Мінкульту на запит 24 каналу

Скільки отримали інші чиновники

Голова НАЗК Олександр Новіков у 2021 році заробив понад 3 мільйони 207 тисяч гривень, з яких 404 108 гривень надбавки за вислугу років та 283 230 гривень премії.

Новопризначена міністерка економіки Юлія Свириденко за 2 місяці роботи у відомстві встигла заробити понад 100 тисяч гривень. Приблизно таку ж суму заробила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль найбільше заробив у листопаді – майже 58 тисяч гривень. Загалом за рік він отримав близько 600 тисяч.

Володимир Зеленський на посаді президента отримав 336 тисяч гривень без надбавок та премій. З цієї суми глава держави сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.

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