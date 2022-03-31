В интервью Юрий Бова отметил, что почти во всех административных учреждениях выбиты окна, выломаны двери. Наемники также разбили всю оргтехнику.

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От некоторых зданий не осталось ни кирпича

Мэр Тростянца отметил, что российские наемники не только уничтожали технику, но и воровали ее. А об административных зданиях вообще трудно говорить.

Знаете, я назову это так: там вообще нет живого места. Если говорить о нашем городском совете, ЦПАУ, полиции, отделении прокуратуры и других учреждениях, то они просто уничтожены до последнего кирпича,

– подчеркнул он.

Юрий Бова добавляет, что если и остались какие-то остатки стен, то они иссечены вражескими осколками. Так что все нужно будет восстанавливать.

Глава города также добавил, что очень много зданий в Тростянце просто сгорело. От них остались только стены. Речь идет о магазинах, территориях возле вокзала, где было много предприятий. Также в городе дотла сгорели два пятиэтажных дома.