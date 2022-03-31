В інтерв'ю Юрій Бова зазначив, що майже у всіх адміністративних установах вибиті вікна, виламані двері. Найманці також розтрощили всю оргтехніку.

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Від деяких будівель не залишилося ані цеглини

Мер Тростянця наголосив на тому, що російські найманці не лише нищили техніку, а й крали її. А про адміністративні будівлі взагалі важко говорити.

Знаєте, я назву це так: там узагалі немає живого місця. Якщо говорити про нашу міську раду, ЦНАП, поліцію, відділення прокуратури й інші установи, то вони просто знищені до останньої цеглини,

– підкреслив він.

Юрій Бова додає, що якщо й залишилися якісь рештки стін, то вони посічені ворожими осколками. Тож усе потрібно буде відбудовувати.

Очільник міста також додав, що дуже багато будівель у Тростянці просто згоріли. Від них залишилися одні лише стіни. Мовиться про магазини, території біля вокзалу, де було безліч підприємств. Також у місті дотла згоріли два п'ятиповерхові будинки.

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