В інтерв'ю Юрій Бова зазначив, що російські танки обстрілювали лікарню з людьми. Ці танки, до слова, пізніше понищила 93-а бригада.

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Третина лікарні потребує капітального ремонту

Очільник міста розповідає, що внаслідок обстрілів не залишилося жодного не пошкодженого відділення. Тож у лікарні наразі просто неможливо приймати повноцінно людей.

У будівлі майже 300 вікон, і всі вони розбиті. Також окупанти потрощили дах, а також поруйнували лікарню зсередини. Деякі стіни зазнали серйозних пошкоджень.

Снаряди влучили в кисневу станцію. Її теж знищили. Тепер у нас немає подачі кисню для інфекційного відділення,

– наголосив він.

Юрій Бова додав, що інфекційне відділення на половину залишилося без даху. Та й узагалі капітальний ремонт очікує на щонайменше 30% лікарні. Якщо узагальнювати, то потребує ремонту вона вся, адже будівля посічена як кулями, так і уламками.

Очевидці розповіли, що до будівлі під'їхали два ворожі танки. Вони просто почали обстрілювати лікарню, в якій не було жодного військового. Але на цьому звірства окупантів не завершилися. Після них прийшли ще й російські найманці. Вони з автоматів і кулеметів продовжили нищити стіни будівлі.

Тобто (стріляли – 24 канал) по людях, які були на той час у лікарні! Вони просто дивом врятувалися, бо повтікали до підвалу,

– додав він.

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