В интервью Юрий Бова отметил, что российские танки обстреливали больницу с людьми. Эти танки, к слову, позже уничтожила 93-я бригада.

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Треть больницы нуждается в капитальном ремонте

Глава города рассказывает, что в результате обстрелов не осталось ни одного не поврежденного отделения. Поэтому в больнице просто невозможно принимать полноценно людей.

В здании почти 300 окон, и все они разбиты. Также оккупанты разбили крышу, а также разрушили больницу изнутри. Некоторые стены получили серьезные повреждения.

Снаряды попали в кислородную станцию. Ее тоже уничтожили. Теперь у нас нет подачи кислорода для инфекционного отделения,

– подчеркнул он.

Юрий Бова добавил, что инфекционное отделение на половину осталось без крыши. Да и вообще капитальный ремонт ожидает по меньшей мере 30% больницы. Если обобщать, то нуждается в ремонте она вся, ведь здание повреждено как пулями, так и обломками.

Очевидцы рассказали, что к зданию подъехали два вражеских танка. Они просто начали обстреливать больницу, в которой не было ни одного военного. Но на этом зверства оккупантов не закончились. После них пришли еще и российские наемники. Они из автоматов и пулеметов продолжили уничтожать стены здания.

То есть (стреляли – 24 канал) по людям, которые были в то время в больнице! Они просто чудом спаслись, потому что убежали в подвал,

– добавил он.

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