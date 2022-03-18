В банке отметили, что едины перед трагическими событиями, которые происходят в Украине из-за нападения России.
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Кроме этого, в BNY Mellon указали, что отказ от инвестиций в российские ценные бумаги приведет к:
- одноразовому сокращению выручки примерно на 100 миллионов долларов в первом квартале;
повлияет на годовой доход банка примерно на 80 – 100 миллионов долларов в будущем.
Тем не менее, там уточнили, что продолжат работать с многонациональными клиентами, которые зависят от услуг финансового учреждения по хранению и учету для управления рисками.
Напомним, что американский Citigroup свернет работу по нескольким направлениям и не будет привлекать новых клиентов. В банке заявили, что имеют наибольшие риски в России среди финансовых учреждений США.