У банку зазначили, що єдині перед трагічними подіями, які відбуваються в Україні через напад Росії.

Читайте також Commerzbank, Deutsche Bank й BNP Paribas почали відключати від своїх систем російські відділення

Окрім цього, у BNY Mellon вказали, що відмова від інвестицій у російські цінні папери призведе до:

одноразового скорочення виторгу приблизно на 100 мільйонів доларів у першому кварталі;

вплине на річний дохід банку приблизно на 80 – 100 мільйонів доларів у майбутньому.

Проте, там уточнили, що продовжать працювати з багатонаціональними клієнтами, які залежать від послуг фінансової установи зі зберігання та обліку для управління ризиками.

Нагадаємо, що Американський Citigroup згорне роботу за кількома напрямками та не залучатиме нових клієнтів. У банку заявили, що мають найбільші ризики в Росії серед фінансових установ США.