Синоптики прогнозируют в этих регионах в среднем +19...+21 градус. В то же время в Луганской области будет теплее – +20...+22 градусов.

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В Центре Украины солнце будет иногда прятаться за облаками. Однако осадков ожидать не следует. Столбики термометров поднимутся до +17...+19 градусов.

В Киеве будет холоднее и свежее – +12…+14 градусов. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Где возможны небольшие осадки

Во Львове;

Ужгороде;

Ивано-Франковск;

Черновцах.

Воздух там будет свежим – +13…+15 градусов. В то же время на Закарпатье прогнозируют более теплую погоду - +17...+19 градусов.

На Севере Украины осадков не прогнозируют, только солнце. Столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+15 градусов.

Погода в городах Украины 27 апреля

Ужгород – +17...+19

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +17...+19

Одесса – +18...+20

Николаев – +19...+21

Херсон – +20...+22

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +19...+21

Донецк – +19...+21

Луганск – +20...+22

Харьков – +17...+19

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на 27 апреля / Карта Укргидрометцентра.