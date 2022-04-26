Синоптики прогнозують у цих регіонах в середньому +19...+21 градуса. Водночас на Луганщині буде тепліше – +20...+22 градусів.
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У Центрі України сонце іноді ховатиметься за хмарами. Однак опадів очікувати не слід. Стовпчики термометрів підіймуться до +17...+19 градусів.
У Києві буде холодніше та свіжіше – +12...+14 градусів. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Де можливі невеликі опади
- У Львові;
- Ужгороді;
- Івано-Франківську;
- Чернівцях.
Повітря там буде свіжим – +13...+15 градусів. Водночас на Закарпатті прогнозують теплішу погоду – +17...+19 градусів.
На Півночі України опадів не прогнозують, лише сонце. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +13...+15 градусів.
Погода у містах України 27 квітня
Ужгород – +17...+19
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +13...+15
Рівне – +13...+15
Житомир – +13...+15
Вінниця – +17...+19
Одеса – +18...+20
Миколаїв – +19...+21
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +17...+19
Черкаси – +17...+19
Чернігів – +13...+15
Суми – +13...+15
Полтава – +17...+19
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +19...+21
Луганськ – +20...+22
Харків – +17...+19
Київ – +12...+14
Прогноз погоди на 27 квітня / Карта Укргідрометцентру