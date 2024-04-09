Несмотря на место проведения и статус "прорывным" этот саммит, скорее всего, не будет.

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Хитрости западной дипломатии

Будут очередные общие заявления о "с Украиной столько, сколько нужно", "открытые двери" и "вступление, когда сложатся условия". Но фактом будет очередной саммит, пронизанный "деэскалацией и сдерживанием".

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал интересное заявление. Мол, Украина сможет вступить в НАТО тогда, когда будет завершена война, и когда будут гарантии, что она не повторится.

Собственно, НАТО и было создано 75 лет назад, чтобы его члены имели гарантии ненападения на них. Выдвигать отсутствие угроз нападения как условие для получения гарантий от этого самого нападения – это что-то слишком хитрое даже для современной западной дипломатии.

Все мы понимаем, что НАТО – это фактически США. С США сейчас очень большие проблемы. Касаются они не только гипотетического избрания на пост президента Дональда Трампа, который уже успел наделать заявлений, сомнительных с точки зрения будущего НАТО. Нынешняя администрация Джо Байдена своим постоянным стремлением к "деэскалации" уже привела угрозу эскалации на порог дома НАТО. Страны Балтии строят систему укреплений на собственных границах с российскими агрессорами. Параллельно белорусский диктатор Александр Лукашенко угрожает Сувалькскому коридору и объявляет "подготовку к войне". Все это не кажется чем-то нормальным с точки зрения европейской безопасности.

Но на саммите, конечно, будут говорить о "неслыханной сплоченности", расширение НАТО, консолидированной позиции и "общем понимании безопасности".

НАТО делает вид, что с другой планеты

В реальности же у НАТО очень большие проблемы. Дело не в Трампе. Он бы не стал нападать на организацию, в которой нет никаких проблем. Да и критика государств, которые не тратят должного процента ВВП на оборону вполне справедлива. Дело в том, что на каком-то этапе НАТО потеряло свою сущность, связанную с защитой цивилизованной части человечества, решило закрыться в раковине и вдруг начало осознавать, что это может не сработать.

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В свое время в НАТО откровенно согласились "сдать" Украину российским агрессорам. Мол, пусть забирают, нам не жалко. Именно таким образом отказ от ПДЧ для Украины в 2008 году протрактовали кремлевские стратеги и начали подготовку к агрессии. А в НАТО тем временем делали вид, что ничего не происходит. Так же они делали вид, когда началась прямая агрессия против Грузии, Украины. Они же не в НАТО? Значит, это не их дело. Пусть забирают!

В конце концов, дошли до самой кровавой после 1945 года войны в Европе. Государства НАТО помогают Украине. Все, конечно, по-разному. Но именно НАТО "вне конфликта" и изо всех сил делает вид, что вообще живет на другой планете. Это совершенно странная логика с точки зрения безопасности самого НАТО.

Почему-то политики НАТО считают: если мы будем давать Украине БМП и танки, но не будем давать определенные типы ракет, то российская сторона на нас точно не "обидится" и нападать не будет. Как выстраивается эта "красная линия" – загадка. Скорее всего, специально обученный аналитик читает каждую неделю телеграм-канал известного алкоголика и российского экс-президента Дмитрия Медведева и чертит очередную порцию "красных линий".

Признак слабости в понимании россиян

Что же в итоге? Российская сторона давно объявила, что "воюет с НАТО". Красные линии здесь ее не останавливают. Кремль постоянно кричит, что НАТО – враг, и готовит собственных граждан к войне с этим врагом. Не сомневаюсь, что никакие ракеты или самолеты в восприятии ситуации с российской стороны ничего бы не изменили. Но они бы многое изменили для Украины. Но, к сожалению, специалисты по черчению "красных линий", больше озабочены собственным страхом.

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Очевидно, что для россиян "красные линии" НАТО – это просто признак слабости. Если они видят у кого-то слабость, то это составляет слишком большой соблазн для них, чтобы проверить врага на прочность. Можете не сомневаться – проверят.

Здесь НАТО только себе вредит, постоянно декларируя "всестороннюю поддержку" для Украины, и одновременно ограничивая эту поддержку даже в мелочах. Это признак слабости. Россияне обязательно попытаются ударить слабых. Сейчас российские ракеты и "Шахеды" залетают в пространство НАТО. Далее – пойдут ДРГ. Далее – могут поехать танки. Но осознают это пока только в странах Балтии.

В последнее время к ним присоединился президент Франции Эммануэль Макрон, который, похоже, понял, куда все идет. Не факт, что скоро ему не придется отправлять войска в Литву. Он начал довольно логичную игру в "стратегическую неопределенность", чтобы уже россияне думали, чего ждать от НАТО. Но он пока такой из "крупных игроков" один.

США упорно играют в "деэскалацию". Похоже, что нынешнюю администрацию уже ничто не сведет с этого пути. А куда заведет гипотетический Трамп – вообще не ясно. Поэтому за всеми этими торжествами и победными реляциями будет скрыт страх, кризис и большие проблемы. От них уже не удается просто спрятаться в "ракушку".