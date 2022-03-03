Он снял видеообращение на фоне городского Центра социально-психологической реабилитации. Мэр Одессы отметил, что дети не заслуживают того, что происходит сейчас.

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Призвал каждого, кто поддерживает агрессию РФ, задать этот вопрос

Глава города сказал, что хочет, чтобы каждый оккупант, каждый, кто поддерживает агрессию России по отношению к Украине, задал себе вопрос, который он озвучил.

Дети боятся. Они пока не знают, что такое война. Но они боятся. У меня вопрос: от кого, б***ь, вы нас спасаете?

– сказал Труханов.

Геннадий Труханов жестко обратился к российским военным:

В заключение он подчеркнул, что украинцы никогда оккупантам не простят происходящее в нашей стране.