Ролик опублікував у своєму телеграмі нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, у Чорноморську, що в Одеській області, провели навчання та показали, як правильно оборонятись коктейлями Молотова.

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"Ласково просимо у пекло!" – передають мешканці Одещини російським окупантам.

Дивіться відео, як оборонятись коктейлями Молотова:

Як зробити коктейль Молотова

У мережі є чимало інструкцій, як зробити коктейль Молотова. Мер Львова, та й усі українці, вже почали його називати "Бандера-смузі".

Для створення коктейлю Молотова потрібно:

2/3 бензин;

1/3 мастило;

серебрянку;

пінопласт, як прилипач (розчиняти його краще в ацетоні, потім – вливати у скляну пляшку);

50 см натуральної тканини;

скляну пляшку із товстими стінками.

Як заповнювати:

2/3 горюча суміш

1/3 залишаємо для випаровування.

Рецепт коктейлю Молотова / Інфографіка 24 каналу

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