Ролик опублікував у своєму телеграмі нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, у Чорноморську, що в Одеській області, провели навчання та показали, як правильно оборонятись коктейлями Молотова.
До теми Не чіпайте танки, знищуйте тилові колони, – Резніков пояснив, як треба зупиняти ворога
"Ласково просимо у пекло!" – передають мешканці Одещини російським окупантам.
Дивіться відео, як оборонятись коктейлями Молотова:
Як зробити коктейль Молотова
У мережі є чимало інструкцій, як зробити коктейль Молотова. Мер Львова, та й усі українці, вже почали його називати "Бандера-смузі".
Для створення коктейлю Молотова потрібно:
- 2/3 бензин;
- 1/3 мастило;
- серебрянку;
- пінопласт, як прилипач (розчиняти його краще в ацетоні, потім – вливати у скляну пляшку);
- 50 см натуральної тканини;
- скляну пляшку із товстими стінками.
Як заповнювати:
- 2/3 горюча суміш
- 1/3 залишаємо для випаровування.
Рецепт коктейлю Молотова / Інфографіка 24 каналу
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!