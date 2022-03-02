Ролик опубликовал в телеграмме нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, в Черноморске Одесской области провели обучение и показали, как правильно обороняться коктейлями Молотова.
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"Добро пожаловать в ад!" – передают жители Одесской области российским оккупантам.
Смотрите видео, как обороняться коктейлями Молотова:
Как сделать коктейль Молотова
У сети есть немало инструкций, как сделать коктейль Молотова. Мэр Львова, и все украинцы, уже начали его называть "Бандера-смузи".
Для создания коктейля Молотова требуется:
- 2/3 бензина;
- 1/3 смазки;
- серебрянка;
- пенопласт, как прилипатель (растворять его лучше в ацетоне, затем – вливать в стеклянную бутылку);
- 50 см натуральной ткани;
- стеклянная бутылка с толстыми стенками.
Как заполнять:
- 2/3 горючая смесь
- 1/3 оставляем для испарения.
Рецепт коктейля Молотова / Инфографика 24 канала
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