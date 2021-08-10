Год, изменивший Беларусь до неузнаваемости. Ровно год назад в Беларуси прошли самые кровавые выборы. И вот по этому случаю Александр Лукашенко провел пресс-конференцию. Для большинства белорусов этот день также является годовщиной массовых протестов против фальсификаций на тех же выборах и против режима Лукашенко.

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Во время разговора с журналистами, самопровозглашенный президент озвучил множество агрессивных заявлений, угрожая началом третьей мировой войны, в которой якобы Запад толкает Беларусь и Россию. Что примечательно, Лукашенко в каждой своей речи прикрывался своим дружком Путиным. Мол, какое-то мифическое нападение на Беларусь, это нападение и на Россию.

И чтобы Запад услышал угрозы диктатора, тот, по сути, начал угрожать миру грязными бомбами. Лукашенко отметил, что США всегда ценили тот факт, что Беларусь контролирует перемещение и контрабанду радиоактивных материалов. Но, если Запад продолжит давить, то он готов прекратить это делать. И тут же намекнул на то, что может повториться шантаж по типу нелегальных мигрантов.

Лукашенко угрожает Украине

Пошел с угрозами Лукашенко и против Украины. Белорусский диктатор угрожает признать Крым российским, вместе с Россией наложить жесткие санкции против нашего государства и призвал украинскую власть не прибегать к провокациям. Мол, Украина продолжает заниматься контрабандой оружия на территорию Беларуси и даже готовит боевиков.

Зачем Украине готовит боевиков – Лукашенко не уточнил, однако заверил, что этим занимаются силовые структуры и официальные органы власти. В МИД Украины вызвали временно поверенный в делах Беларуси в Украину, чтобы выразить протест по поводу слов Лукашенко о признании Крыма.

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Там подчеркнули, что таким образом Лукашенко станет соучастником в преступлении Кремля против Украины, а сама Беларусь рискует нарушить нормы международного права. Украина также обратила внимание на слова Лукашенко о совместных с Москвой санкции против Украины.

Лукашенко разочаровал Путина

Похоже, Лукашенко разочаровал и своего авторитарного коллегу Владимира Путина. На вопрос российского журналиста об интеграции с Россией в рамках Союзного государства, Лукашенко заявил, что все идет по плану, однако надеяться на полное поглощение Беларуси – не стоит.



Как изменились отношения Путина и Лукашенко за год / Фото ТАСС

Более того, по словам Лукашенко, такого мнения придерживается и сам Путин. И вот здесь, похоже Лукашенко действительно прав, ведь по мнению экспертов, Путину совсем ни к чему новый скандал с оккупированными территориями. А ведь именно так можно будет расценивать поглощение Беларуси.

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Тем не менее, Запад похоже никакие угрозы Лукашенко не пугают. Режим оказывается всё сильнее зажат жесткими санкциями. И всё это всего за год. Как трансформировалась Беларусь от массовых протестов - до репрессий и тотальной изоляции страны - далее в нашем сюжете.