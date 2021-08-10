Северное направление для нашего государства действительно чрезвычайно важное. Потому что до Киева – совсем недалеко. Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.
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Почему для Украины важно северное направление
По его словам, власти Украины должны понимать стратегическую важность северного направления. Ведь потенциальная угроза с Севера может стать роковой, если дойдет до чрезвычайного положения или ситуации.
Спрашивать Лукашенко он (Путин – 24 канал) уже ничего не будет,
– отметил Огрызко.
Слова самого Лукашенко, как он считает, не стоит воспринимать серьезно. Зато стоит обратить внимание на возможность, которую может использовать Путин в любой момент, если посчитает, что именно вариант нападения на Украину с Севера будет эффективным.
Огрызко: Украина окажется почти "в кольце"
По его мнению, после военных учений, которые состоятся в Беларуси, большинство российских войск там и останутся. "Итак, Украина окажется почти "в кольце" – с Севера, Востока и Юга", – сказал Огрызко.
Белорусское направление для нас, к сожалению, так же очень угрожающее,
– подчеркнул экс-министр.
Он отметил, что должна быть перегруппировка вооруженных сил на Север для того, чтобы это направление по меньшей мере прикрыть. "Это нужно обсуждать на самом высоком политическом уровне", – добавил он.
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