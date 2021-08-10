Северное направление для нашего государства действительно чрезвычайно важное. Потому что до Киева – совсем недалеко. Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

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Почему для Украины важно северное направление

По его словам, власти Украины должны понимать стратегическую важность северного направления. Ведь потенциальная угроза с Севера может стать роковой, если дойдет до чрезвычайного положения или ситуации.

Спрашивать Лукашенко он (Путин – 24 канал) уже ничего не будет,

– отметил Огрызко.

Слова самого Лукашенко, как он считает, не стоит воспринимать серьезно. Зато стоит обратить внимание на возможность, которую может использовать Путин в любой момент, если посчитает, что именно вариант нападения на Украину с Севера будет эффективным.

Напомним! На пресс-конференции Лукашенко заявил, что если бы он хотел поставить Украину на колени, то сделал бы это за сутки. Также белорусский президент сказал, что якобы наше государство перебрасывает боевиков на территорию Беларуси.

Огрызко: Украина окажется почти "в кольце"

По его мнению, после военных учений, которые состоятся в Беларуси, большинство российских войск там и останутся. "Итак, Украина окажется почти "в кольце" – с Севера, Востока и Юга", – сказал Огрызко.

Белорусское направление для нас, к сожалению, так же очень угрожающее,

– подчеркнул экс-министр.

Он отметил, что должна быть перегруппировка вооруженных сил на Север для того, чтобы это направление по меньшей мере прикрыть. "Это нужно обсуждать на самом высоком политическом уровне", – добавил он.

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