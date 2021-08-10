Північний напрямок для нашої держави справді є надзвичайно важливим. Тому що до Києва – зовсім недалеко. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ Володимир Огризко.

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Чому для України важливий північний напрямок

За його словами, влада України повинна розуміти стратегічну важливість північного напрямку. Адже потенційна загроза з Півночі може стати фатальною, якщо дійде до надзвичайного стану чи ситуації.

Запитувати Лукашенка він (Путін – 24 канал) вже нічого не буде,

– відзначив Огризко.

Слова самого Лукашенка, як він вважає, не варто сприймати серйозно. Натомість варто звернути увагу на можливість, яку може використати Путін в будь-який момент, якщо вважатиме, що саме варіант нападу на Україну з Півночі буде ефективним.

Нагадаємо! На пресконференції Лукашенко заявив, що якби він хотів поставити Україну на коліна, то зробив би це за добу. Також білоруський президент сказав, що нібито наша держава перекидає бойовиків на територію Білорусі.

Огризко: Україна опиниться майже "в кільці"

На його думку, після військових навчань, які відбудуться в Білорусі, більшість російських військ там і залишаться. "Отже, Україна опиниться майже "в кільці" – з Півночі, Сходу і Півдня", – сказав Огризко.

Білоруський напрямок для нас, на жаль, так само дуже загрозливий,

– наголосив ексміністр.

Він наголосив на тому, що повинне бути перегрупування збройних сил на Північ для того, щоб цей напрямок щонайменше прикрити. "Це потрібно обговорювати на найвищому політичному рівні", – він додав.

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