Північний напрямок для нашої держави справді є надзвичайно важливим. Тому що до Києва – зовсім недалеко. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ Володимир Огризко.
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Чому для України важливий північний напрямок
За його словами, влада України повинна розуміти стратегічну важливість північного напрямку. Адже потенційна загроза з Півночі може стати фатальною, якщо дійде до надзвичайного стану чи ситуації.
Запитувати Лукашенка він (Путін – 24 канал) вже нічого не буде,
– відзначив Огризко.
Слова самого Лукашенка, як він вважає, не варто сприймати серйозно. Натомість варто звернути увагу на можливість, яку може використати Путін в будь-який момент, якщо вважатиме, що саме варіант нападу на Україну з Півночі буде ефективним.
Огризко: Україна опиниться майже "в кільці"
На його думку, після військових навчань, які відбудуться в Білорусі, більшість російських військ там і залишаться. "Отже, Україна опиниться майже "в кільці" – з Півночі, Сходу і Півдня", – сказав Огризко.
Білоруський напрямок для нас, на жаль, так само дуже загрозливий,
– наголосив ексміністр.
Він наголосив на тому, що повинне бути перегрупування збройних сил на Північ для того, щоб цей напрямок щонайменше прикрити. "Це потрібно обговорювати на найвищому політичному рівні", – він додав.
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